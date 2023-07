Matrimonio a Tavullia, Luca Marini sposa la bellissima Marta Vincenzi. Valentino Rossi in papà-position con Giulietta in braccio. Le foto

TAVULLIA - Valentino Rossi, in modalità papà-position, teneva in braccio la piccola Giulietta. Poco distante svettava Francesca Sofia Novello fasciata di rosa. Rosa più tenue per mamma Stefania Palma che, in attesa di veder convolare a giuste nozze il primogenito, ha accompagnato all'altare un elegantissimo e innamoratissimo Luca. Come dargli torto: Marta Vincenzi, da oggi sua moglie, era (ed è) splendida. Capelli biondi raccolti sotto il velo, abito dallo strascico lunghissimo e mazzo di fiori bianchi in mano. Molto emozionato anche Massimo Marini, padre di Luca. Tavullia ancora caput mundi: che matrimonio bellissimo quello tra Luca Marini e Marta Vincenzi, anticipato la sera prima da una cena intima in famiglia con vista panoramica.

Piccola chiesa, grandi emozioni

La chiesa di Tavullia è ovviamente la stessa in cui il 29 luglio del 2019 si sposò un amico di famiglia, anzi, della tribù Rossi: Alessio Uccio Salucci, oggi marito di Pamela Severini. Chissà quante volte glielo avranno detto a Vale: ora, tocca te.