Luca Marini si è sposato con Marta Vincenzi: matrimonio da pole position a Tavullia

TAVULLIA - Valentino Rossi, in modalità papà-position, teneva in braccio la piccola Giulietta. Poco distante svettava Francesca Sofia Novello fasciata di rosa. Rosa più tenue per mamma Stefania Palma che, in attesa di veder convolare a giuste nozze il primogenito, ha accompagnato all'altare un elegantissimo e innamoratissimo Luca. Come dargli torto: Marta Vincenzi, da oggi sua moglie, era (ed è) splendida (si ringrazia per le foto Ballante).