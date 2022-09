GRADARA Sei mesi e una manciata di giorni, elegantissima in un abitino bianco con ampie balze e un corpetto aderente: Giulietta Rossi sabato 10 settembre ha ricevuto il sacramento del battesimo.



La piccola principessa

Per lei una grande festa nello splendido scenario del castello di Granarola, circondata dal mamma Francesca Sofia e papà Valentino, spesso tra le braccia di Pamela Severini sotto lo sguardo attento di Cesare Cremonini. Nella dimora storica riportata in vita da Marco Morosini, il creativo padre del brand Brandina, sono stati allestiti tavoli con tovaglie candide e il clou della festa è stato davanti a un tramonto spettacolare tra il verde della campagna e il mare Adriatico. Tanti i giochi, palloncini dai colori pastello e una profusione di orsacchiotti, forse il peluche preferito di Giulietta.

Teddy bear

Lo conferma la torta a tre piani nella quale torna il tema dell’orsetto, come nelle tovagliette dove, nelle bomboniere (anche nella variante del barattolino di miele) e nei ricordi donati ai commensali dove, accompagnava un orsetto di peluche un borraccia bianca con uno Yoghi serigrafato.