Giulietta Rossi, compleanno da pole position al Ranch di Tavullia con l'organizzatrice degli eventi vip (la stessa di Donnarumma, Pogba e Ramazzotti)

TAVULLIA - Un primo giro veloce da record. Valentino Rossi e Francesca Novello hanno chiamato l’organizzatrice degli eventi vip per festeggiare il primo compleanno della loro bimba, Giulietta, nata a Urbino. Per il party “Turnig One” la Rossi Family ha tempestato di fragole e ciliegie - ricreando un pic-nic da cartone animato - il Ranch di Tavullia, affidandosi a Giorgia Farina, creativa che per intenderci a distanza di poche ore si trovava a Parigi per confezionare il compleanno di Gigio Donnarumma, dopo aver organizzato quelli dei figli di Pogba, della erede di Luca Argentero, di Valentina Ferragni e dei Me Contro Te, il matrimonio di Morata fino al “gender revel” (il party per scoprire il sesso del nascituro) di Aurora Ramazzotti.

L'anno veloce della famiglia Rossi

Ma non solo. Per il primo anno della signorina Rossi - che tra NY, Ibiza e Maldive vanta già più Km percorsi e viaggi all’estero del 99% dei suoi coetanei - c’erano pure dei maxi fiori a cura di una società umbra, un delirio di palloncini arrivati da Lucca, cake design milanesi. Insomma, il Dottore non ha badato a spese. E giustamente, va detto, visto che se lo può permettere. Del resto Vale e Francesca erano già ricorsi a lei per il battesimo, lo scorso settembre, al Castello di Granarola riportato agli antichi splendori da Marco Morosini (curatore anche del restyling del nuovo Vr46 Store) e dove Cremonini aveva deliziato tutti cantando dal vivo. Ovviamente, tanti auguri alla piccola Giulietta che al Ranch è già di casa.