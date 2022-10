Valentino Rossi turista per caso a New York con Francesca e Giulietta

Valentino Rossi turista per caso (o quasi) a New York con la compagna Francesca Novello e la figlia Giulietta. Un viaggio lungo, lunghissimo, nella grande mela che però non ha spaventato i freschi genitori della piccola di casa Rossi. Cappellino in testa, felpone molto yankee e di giallo, probabilmente, solo il taxi usato per arrivare a Times Square.

Da Brad Piet a Keanu Reeves

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Rossi non poteva passeggiare indisturbato in nessuna parte del mondo. La sua popolarità era tale, anche negli Usa, da ricevere i complimenti di Brad Pitt e ospitare, a Tavullia, Keanu Reeves. Ora, dalle foto postate da Francesca sul profilo Instagram, traspare la serenità di chi, come un ragazzo qualunque, può permettersi di girare per La metropoli come un turista qualsiasi guidando il passeggino di Giulietta anziché una moto. Che spettacolo.