Pecco Bagnaia show da Fazio: «La data del matrimonio con Domizia? A luglio si sposa già Luca Marini. Il numero in moto? Porto l'1 e il 63. Valentino è il mio coach»

«Quando mi sposo con Domizia? Non lo sappiamo. A luglio si sposa già Luca Marini». «Francesco Pecco Bagnaia, 26 anni compiuti ieri, è stato il super ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. «Tu lo sai che non hai l'accento torinese?» l'ha accolto Fazio. «Ma già da prima» ha sorriso Pecco, torinese di Chivasso ma cittadino pesarese ormai da diversi anni e onorario da poche settimane su decisione del Consiglio comunale. In studio presenti sua mamma, la sorella e Domizia Castagnini, sua futura moglie, che convive da qualche anno a Pesaro con il campione della MotoGp. «Il 24 dicembre ho fatto la proposta» ha ricordato Pecco. Domizia ha confermato: «La data? Siamo un po' in fase di organizzazione. Bomboniera? Magari usiamo i pezzi della moto». Ancora Pecco: «L'unico momento è luglio ma è troppo vicino e poi si sposa Luca Marini. E il corso prematrimoniale dura un anno». Risate in studio con Fazio che in più circostanze ha chiesto a Domizia se Pecco ci avesse ripensato. No, tutto confermato.

Chi ha fatto palo?

«Come l'ho conquistata? Uscivamo con altre persone, non volevo essere suo amico. Poi volevo essere grande il giusto per andare avanti. La prima uscita? Ho preso un palo, in piazza castello, con la macchina... era scivolosa - ha raccontato Pecco Bagnania -. La patente della moto l'ho presa questa estate. Avevo paura di non ricordarmi di guidare con due mani». Poi, in studio, c'è stata la sorpresa del videomessaggio di Valentino Rossi: «Ciao Pecco, divertitevi stasera. Fabio fagli un sacco di domande. Pecco è il primo campione che viene dall'Academy, siamo fieri di lui». Visibilmente felice Pecco che in Valentino ha sempre avuto il suo mentore: «Io ho chiesto a Valentino di seguirmi come coach ma tra le gare in auto e la bambina non è facile però ogni gara della stagione ci siamo sentiti al telefono. Lui ha la massima esperienza. E' andato in pista per dirmi cosa andava. Mi ha insegnato di stare calmo e festeggiare quando è il momento, con traquilltà e modestia».

Nel giardino del nonno in moto e l'amicizia con Simona Ventura

«Io ho iniziato grazie alla passione di mio zio e papà che andavano spesso a girare in moto. La prima moto me l'ha regalata mio nonno materno. Una moto a 3 ruote. A 5 anni ho inziato a girare con una minimoto da cross, nel giardino di mio nonno - ha raccontato -. Terrò il mio numero 63? Ho deciso che arriverò con tutti e due i numeri martedì 17 gennaio: 1 e 63, deciderò quello che mi sento». Gran finale con la Ducati campione del mondo in studio accompagnata da Simona Ventura, anche lei originaria di Chivasso, amica di famiglia.