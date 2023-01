Valentino Rossi si allena: la pista di kart di Corridonia in attesa della 24 ore di Dubai

CORRIDONIA- Giri, test e prove di alto livello. Valentino Rossi ha scelto la pista di kart di Corridonia per alzare l'intensità degli "allenamenti" in vista del ritorno in pista.

La 24 di Dubai

Il "Dottore" è infatti atteso dalla 24 ore di Dubai - una gara di "resistenza" automobilistica sia per auto sportive che per auto da turismo che si tiene ogni anno presso l'Autodromo di Dubai inaugurato nel 2006 - che correrà con la BMW M4.