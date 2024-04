CORRIDONIA Era da tempo uno dei pallini dell’attuale amministrazione quello di realizzare una manifestazione per approfondire le tematiche legate al mondo del lavoro. Ora l’idea si è trasformata in realtà e giovedì e venerdì prossimi ecco che Corridonia si prepara a ospitare “Maestria – Festival del lavoro”. Due intense giornate di confronto per guardare al mondo del lavoro sotto molteplici punti di vista.

Il programma

Si comincia giovedì mattina (ore 9) al teatro Lanzi con il talk dal titolo “Il futuro del lavoro”. A dialogare, moderati da Stefania Zolotti (direttrice di Senza Filtro, giornale dedicato alla cultura del lavoro), saranno i docenti Federico Siotto di Unicam e Laura Marchegiani di Unimc, Teresa Lambertucci, responsabile del Centro per l’impiego di Macerata, Nicola Del Giudice, che parlerà del game design a Unicam, Aldo Caldarelli, che presenterà Radio Rum, la radio d’ateneo di Unimc, Francesca Orlandi, sale manager della Valentino Orlandi, e Andrea Carpineti, ceo di Dis – Design Italia Shoes. Nel pomeriggio, alle 18, ci si sposta in sala consiliare per la presentazione di “Marche d’autore: i mestieri artigiani”, libro realizzato da Jonathan Arpetti e David Miliozzi con la partecipazione, oltre che degli autori, anche di Giulio Sapelli, presidente della Fondazione Germozzi, e di Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo. Venerdì ci si sposta al teatro Velluti dove, alle 21.15, si discute de “L’evoluzione della maestria artigiana”. Nella prima parte, dopo i saluti del sindaco Giuliana Giampaoli e dell’assessore alle attività produttive Massimo Cesca, Stefania Zolotti presenta le figure di Filippo Corridoni e Manlio Germozzi, mentre nella seconda parte il tema centrale sarà l’intelligenza artificiale e Giulio Sapelli ne discuterà con Edoardo Felischner, giornalista e docente di scrittura e comunicazione digitale dell’Università statale di Milano, e con Paolo Manfredi, responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese.