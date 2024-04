Volo choc con l'auto: 5 metri nel vuoto prima schiantarsi in un giardino di una abitazione di Corridonia. Due feriti

CORRIDONIA - Incidente da brividi oggi a Corridonia. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita nel giardino (dove per fortuna non c’era nessuno) di un’abitazione di via Fonte Orsola, nei pressi dell’ippodromo Martini. Un volo choc di cinque metri quello avvenuto lungo la provinciale 34. A bordo della vettura c’erano due persone.

Due feriti

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Un ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, l’altro all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le loro condizioni non sarebbero gravi.