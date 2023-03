FANO - C’è un’auto nera con targa straniera, forse tedesca, una Golf con fari a Led, che è stata vista aggirarsi per Fano con due individui a bordo indicati come i ladri dell’ultima razzia nelle abitazioni. Forzano le serrature, spaccano le finestre, rompono i vetri e mettono tutto a soqquadro per cercare gioielli, monili d’oro e denaro, tutto ciò che ha un valore e può essere rubato agevolmente. E, soprattutto, rapidamente.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Moglie, marito, cognata, fratelli (ricercati) più una bimba di 8 anni: è la banda che ha saccheggiato Villa Fastiggi? LA RABBIA Ladri a Villa Fastiggi, la polizia controlla delle persone sospette. Video in presa diretta dei residenti esasperati: «Ringraziate che vi hanno preso loro» LE MANETTE Fermo, arrestato un latitante 40enne sull'asse Italia-Romania: a suo carico una condanna a 5 anni di carcere

Martedì scorso, tra pomeriggio e sera, con il favore del buio, hanno colpito almeno 4 volte tra i quartieri di Sant’Orso e San Lazzaro (ma con il passaparola tra derubati, tramite i social, rimbalza la voce che i furti del raid siano stati 7). Gli obiettivi sono stati scelti in vie poco frequentate, dove non c’era nessuno in casa.

«Siamo usciti per mezz’ora»

«Mezz’ora... Solo mezz’ora per prenderci la cena al supermercato... Golf nera, targa straniera, forse tedesca, erano in due... Li abbiamo incrociati uscendo. via degli Oleandri». È la segnalazione pubblicata martedì sera sui social (nel gruppo Facebook La Fano che ci piace e non ci piace) da una delle persone derubate. Ed è scattato l’allarme sociale con reazioni a valanga: segnalazioni di altri furti, attestazioni di solidarietà, consigli su come comportarsi in questa situazione, espressioni di rabbia e anche qualche manifestazione di intolleranza: «Il fucile, no la denuncia».

L’abitazione è a San Lazzaro: il furto è stato messo a segno al piano terra alle 19. Per entrare i ladri hanno forato il vetro della portafinestra di una camera e, agendo dall’esterno con un attrezzo, hanno girato la maniglia. È stato svaligiato anche un appartamento al primo piano dell’edificio di fronte, sempre in via degli Oleandri.

Le abitazioni a soqquadro

Un’ora prima i malviventi erano stati a Sant’Orso, visitando un’abitazione in via Battelli. «Mi hanno devastato tutto e spaccato gli infissi, i carabinieri dicono che girano con una golf nera attenzione» ha postato il proprietario, rilanciando l’allarme. Medesimo il modus operandi perché anche questo alloggio è stato messo sottosopra. Il quarto colpo del raid della Golf nera è stato compiuto in via delle Mimose, a San Lazzaro.

Ricevute le segnalazioni dei furti, i carabinieri hanno compiuto nell’immediatezza sopralluoghi nelle case svaligiate ricevendo ieri le denunce formalizzate dai proprietari. La caccia alla Golf nera per ora non ha avuto esiti positivi, l’auto non è stata ancora identificata attraverso le telecamere poste nei