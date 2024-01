Macerata, furto in abitazione. Scatta l'ordine di carcerazione di 28 mesi per un marocchino residente in città

MACERATA - Nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Macerata arrestato un cittadino di origini marocchine residente a Macerata in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale. L’uomo era stato individuato e denunciato quale responsabile di un furto in abitazione commesso in provincia di Macerata in concorso con un’altra persona.

Era in casa

L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile di Macerata nel pomeriggio di ieri mentre si trovava all’interno della propria abitazione, a Helvia Recina, e al momento dell’arresto non ha opposto resistenza. Dovendo espiare una pena pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione l’uomo è stato successivamente associato al carcere di Fermo.