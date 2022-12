Quercia piomba su un'abitazione, paura a Corinaldo: danneggiata la casa, salvi i proprietari

CORINALDO - Momenti di paura a Corinaldo dove una grossa quercia si è abbattuta su una casa, creando danni e un brutto spavento per i residenti. In via del Montale, un tratto di strada provinciale, verso le 23,30 i residenti hanno avvertito un grosso boato e il colpo contro la casa. Hanno poi notato la pianta divelta. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dal distaccamento di Senigallia.

Quercia crolla su un'abitazione, paura a Corinaldo

Il grosso arbusto, presente nel cortile dell’abitazione, si è schiantato contro la casa, danneggiando il cornicione e la facciata ma senza, per fortuna, creare danni di tipo strutturale all’edificio. Danni li ha creati anche alla recinzione dell’abitazione, rimasta schiacciata, e alla strada. Nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere tutto in sicurezza, tagliando la quercia e liberando la strada.