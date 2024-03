MotoGp Portogallo: dove vedere e orario della gara a Portimao, Bastianini primo

Il secondo appuntamento della stagione di MotoGp è pronto e con la gara del Portogallo a Portimao che prende forma con le qualifiche e la gara Sprint. Bastianini ha conquistato la pole position con il tempo di 1'37"706, partendo così dalla prima posizione dal 2022. Bagnaia, invece, parte al quarto posto dopo la vittoria in Qatar, dove ha dominato una gara staccando anche gli inseguitori negli ultimi giri.

Orario

La gara di MotoGp in Portogallo a Portimao comincia alle 15.00 di domani, ma è possibile assistere alla corsa anche in differita in chiaro a partire dalle 17.00.

Dove vedere il Gp di Portogallo

Il Gran premio di Portimao in Portogallo di MotoGp è disponibile in diretta televisiva su Sky, ai canali Sky Sport e Sky Sport Moto Gp. È possibile assistere alla corsa anche in chiaro, ma in differita su Tv8. Inoltre, è possibile vedere la gara in diretta streaming su Sky Go e Now.

La griglia

Bastianini ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Portogallo, mentre alle sue spalle è arrivato Viñales. In seconda fila parte Martin, con Bagnaia che si è qualificato come quarto con +0.216.