Pesaro, l'Auditorium Scavolini è finalmente realtà: primo sold-out per l'inaugurazione nel giorno di Rossini (e domani c'è Pecco Bagnaia). I video

PESARO - Inaugurato il nuovo Auditorium Scavolini, il nuovo gioiello pesarese nato con il restyling del vecchio e storico Hangar di viale dei Partigiani, il tempio del basket pesarese.

La festa doppia

Una grande festa a ingresso libero in una data non a caso: il 29 febbraio, giorno del compleanno di Gioachino Rossini. Al taglio del nastro, con le autorità cittadine, ha partecipato anche patron Valter Scavolini. Domani il bis, alle 21, con la cerimonia (sempre a ingresso libero) per la cittadinanza onoraria al campione della MotoGp Pecco Bagnaia.

