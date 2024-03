PESARO Da ieri sera il due volte campione del mondo in Moto Gp Pecco Bagnaia è cittadino benemerito di Pesaro, la città dove risiede da quando, giovanissimo, era entrato a far parte dell'Academy VR46 di Valentino Rossi: «Grazie - ha detto emozionato mentre il sindaco Matteo Ricci e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini gli consegnavano l’attestato - amo Pesaro e i pesaresi, questa città ha tutto e di questa città non cambierei nulla, mi ha accolto subito». Il conferimento della cittadinanza onoraria è avvenuto ieri sera alle 21 all'auditorium Scavolini fresco di inaugurazione e che nell’arco di 24 ore ha centrato una doppia standing ovation: la prima per il patron Valter Scavolini che ha avuto l’onore del taglio del nastro del nuovo/vecchio hangar che gli è stato dedicato, la seconda per Pecco che Pesaro ha subito adottato.

In platea ad applaudire anche la futura moglie Domizia Castagnini, che lavora presso la maison Ratti, e a cui è legato dal 2016. Si sposeranno a luglio con una cerimonia tutta pesarese, ma alla speaker Camilla Cataldo, sul palco a condurre insieme a Tomas Nobili, preferisce glissare.La cittadinanza onoraria a Bagnaia era stata approvata dal consiglio comunale di Pesaro nel novembre 2022, il giorno dopo la conquista del primo titolo mondiale. Il sindaco Matteo Ricci aveva giustificato così la scelta: «Bagnaia è un talento, cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma terra di piloti e motori. La cittadinanza è il giusto riconoscimento ad un campione che ha scelto di vivere a Pesaro e un modo per rafforza ulteriormente la nostra strategia di comunicazione e turistica della città».

E ieri Ricci lo ha ribadito: «Da oggi Pecco non sarà più solo Nuvola Rossa ma Nuvola Bianco Rossa». Disponibile, cordiale, alla mano, Pecco ha entusiasmato l’auditorium e fatto felice un suo piccolo fan a cui ha firmato bandiera e maglietta. Poi, dopo aver ringraziato Carlo Casabianca, il preparatore atletico dei piloti, si è raccontato al pubblico intervistato da Mauro Sanchini. «Se non avessi fatto il motociclista - ha detto - avrei fatto il cuoco perchè ho una grande passione per la cucina e in casa cucino io».

E ancora: «Bisogna stare attenti ai social ma a me non m’importa delle critiche, perchè capisco che è il luogo dove si scatena senza freni l’opinione pubblica. Io faccio il mio e mi diverto facendolo». Oppure: «Mi vedo correre fino ai 35 anni». Il campione del mondo della Ducati da tempo ha scelto Pesaro come residenza, vivendo - quando le corse e gli impegni motociclistici glielo permettono - in un appartamento alle due torri in zona centro direzionale Benelli (ed è naturalmente socio del Moto Club Pesaro “Tonino Benelli” che nella zona ha sede) .

Chi ha avuto modo di incontrarlo lo descrive come un ragazzo riservato, tranquillo e dai modi gentili e per nulla montato nonostante la fama raggiunta. E ieri la cerimonia semplice ma calarosa all’auditorium ha confermato l’impressione ricevuta. Intanto anche Chivasso, la sua città d'origine, in provincia di Torino, si prepara a salutarlo. L'alfiere della Ducati è atteso in città domenica 3 marzo.