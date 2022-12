Pecco Bagnaia si sposa con Domizia Castagnini. «Gli amici mi prendevano in giro: più facile che vinci il Mondiale che lei si metta con te. Ho battuto tutti». E Quartararo si congratula

E anche Pecco Bagnaia, 25 anni, si sposa. Il campione dell'ultima MotoGp in sella alla Ducati, cittadino onorario pesarese per volere del Consiglio Comunale, sotto l'albero ha chiesto la mano alla sua storica fidanzata (che ha detto sì) Domizia Castagnini, anche lei originiaria di Torino ma ormai pesaresissima visto che convive con il centauro di Chivasso nella città di Rossini. Ancora da stabilire data e location del matrimonio ma la certezza è che Pecco resterà a vivere (e quindi a mettere su famiglia) a Pesaro per ancora diversi anni.

La chiusura del cerchio (inteso come anello)

Pecco ha chiuso il cerchio (inteso come anello) in un anno strepitoso e, peraltro, densissimo di "sì lo voglio" e promesse di matrimonio che riguardano le Marche: da Tamberi a Magnini passando per Matteo Giunta e Federica Pellegrini o Luca Marini e Marta Vincenzi. All'appello, per restare in tema, manca solo Valentino Rossi (che però è già padre)

Anno magico

"Ieri, oggi, domani... insieme! 24 dicembre 2022, ha detto sì. Che anno magico!" hanno postato congiuntamente, a Instagram unificati, Pecco e Domizia, annunciando il prossimo matrimonio. Uno specialissimo traguardo per Pecco che questo 2022 non se lo dimenticherà mai più. E pensare che i suoi amici lo prendevano in giro: «Hai più possibilità di diventare campione del mondo che di metterti con Domizia». E lui, in un anno, ha smentito tutti.

Quartararo si congratula e spera in Ferrari

Curiosità: tra chi si è congratulato c'è anche Fabio Quartararo, suo grande rivale in pista e che ora spera, forse, nella massima di Enzo Ferrari: "Un pilota perde un secondo a ogni figlio che gli nasce". Ma per i figli c'è ancora tempo.