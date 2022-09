Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo: «Un figlio? È un sogno ma è nelle mani della natura»

I neo coniugi Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno invaso il salotto pomeridiano di Canale 5. A Verissimo è arrivata l'occasione per parlare del loro matrimonio e del futuro della Divina, dopo la soprendente carriera in vasca. L'ex nuotatrice ha fatto il suo ingresso nello studio di Silvia Toffanin emozionatissima, mano nella mano con suo marito ed ex allenatore.

Il nuovo appellativo

Federica Pellegrini racconta di non aver ancora assimilato il suo nuovo appellativo. Dal fatidico sì, infatti, la Divina non è soltanto un ex nuotatrice, ma anche una moglie. E l'ex duecentometrista a Silvia Toffanin rivela: «Mi fa strano chiamarmi moglie anche se adesso è come se ci fosse quella magia in più. Quella giornata è stata emozionante, eravamo felicissimi, io sono credente, vengo da una famiglia molto credente e il matrimonio è stato sempre molto importante. La mia preoccupazione era mio padre, lui alla fine lasciava la sua bambina a un altro uomo ed è un giorno cruciale. Ero più preoccupata per la sua reazione che la mia».

La commozione di Matteo Giunta

Sulla poltrona accanto alla sua Matteo Giunta, innamoratissimo di Federica e palesemente emozionato che, nel rivedere le immagini delle nozze, rivela: «Non volevo piangere, volevo vivermi quel momento con naturalezza e non fermare le emozioni. Quando l'ho vista in lontananza è stato un colpo al cuore ed entrata, mi ha guardato e ci siamo emozionati insieme. Poi anche io, non ce l'ho fatta quando suo padre mi ha detto: 'Ti consegno la mano di mia figlia'». Con gli occhi che brillano e cercano in qualche modo di trattenere le lacrime, Federica e Matteo hanno ascoltato, poi, le dediche delle loro mamme e hanno, infine, ammesso: «Sono loro la nostra fortuna, le nostre famiglie sono la nostra fortuna».

Che Federica Pellegrini voglia diventare mamma non è certo un segreto. La Divina lo ha spesso dichiarato nelle sue interviste, anche prima del matrimonio. E anche a Verissimo, senza indugi, ha ribadito: «Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nelle mani della natura». Chissà che a breve Federica non possa dare l'annuncio di una gravidanza tanto deiderata...