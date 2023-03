Metti una sera a cena con Valentino Rossi e Francesca Sofia, Cile's: «È sempre un piacere»

FANO - «È sempre un piacere» è il commento social dei gestori del ristirante "Cile's" a Fano. E non potrebbe essere altrimenti, visto che gli ospiti a cena sono stati il 9 volte campione del mondo Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

Si sprecano i commenti entusiasti dei fan. "Un grande campione per una grande ristorante", ma anche un nostalgico: "Ridate una moto a quest'uomo, altrimenti ci annoiamo". Valentino Rossi, in questi giorni, è impegnato nei "training day" con i ragazzi dell'Academy sul circuito di Misano. Francesca Sofia Novello ha invece raggiunto Milano, insieme alla figlia, dove in questi giorni è stata molto impegnata per la Fashion week.