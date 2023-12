Giulietta Rossi, la prima derapata non si scorda mai: Valentino sullo snow con la figlia, che spettacolo a Madonna di Campiglio

La prima derapata non si scorda mai. Anche se sulla neve, anche se sulla tavola da snowboard adattata a bob, anche se eseguita con una mano. Perché quella mano era di Valentino Rossi, versione papà, che ha fatto provare l'emozione a sua figlia Giulietta, sulla neve di Madonna di Campiglio. Buon sangue non mente. La scena è stata ripresa da uno smartphone in lontanza, dal rifiugio, e replicata sui social (compreso quello ufficiale del campione di Tavullia). Talmente bella da sembrare creata ad hoc, invece è stata solo il frutto del momento.

Troppo curiosa la scena. Del resto Valentino Rossi a Madonna di Campiglio è di casa (dove viene da anni con tutti i suoi amici e dove, complice casco, occhiali e sciarpa, si muove a suo agio tra la gente anche se non nega mai un selfie con chi lo riconosce). La coppia, insieme alla piccola Giulietta (già appassionata di macchinine, in perfetto stile Rossi) si era "rifugiata" in montagna anche la scorsa estate frequentando il Montagnoli adventure park.