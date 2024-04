Katie Price in bancarotta (di nuovo) rischia il carcere e si dispera per il figlio Harvey: «Non riesco a pagargli l'università da 400mila euro»

Katie Price è di nuovo in bancarotta. La top model, che di recente aveva dichiarato la bancarotta a causa di debiti che arrivavano a quasi un milione di euro, si trova nuovamente nei guai e questa volta a subirne le conseguenze sarà anche il figlio 22enne Harvey che potrebbe essere cacciato dal campus della sua costosa università. Lui attualmente studia nel National Star College di Cheltenham, la cui retta annuale gira intorno ai 400mila euro.

«Katie ha spiegato che Harvey deve trasferirsi perché la sua istruzione è completamente finanziata dal consiglio locale e il West Sussex non lo finanzierà per frequentare un college troppo lontano da dove vive», scrive il Mirror.

Ma i guai non finiscono mai.

La sindrome di Harvey

Il figlio di Katie, Harvey ha la sindrome di Prader-Willi, è autistico ed è parzialmente cieco.

Per questo motivo il governo avrebbe dovuto pagare per tutti gli anni dell'università, ma da quando Katie Price è sotto accusa per aver evaso quasi un milione di euro, la retta universitaria del ragazzo non sarà più pagata da nessuno.

«Mi hanno dato tre mesi che deve trovare da qualche altra parte entro luglio. Con qualcuno come Harvey, con la sindrome di Prader-Willi, hai bisogno della mossa di transizione, devi farlo lentamente. Sto cercando di trovare un posto più vicino o qualcosa per lui, ma tre mesi non sono molto tempo», ha detto Katie in un episodio del suo podcast.

L'accusa di evasione fiscale che pesa sulle spalle della top model è molto grave, ma la 45enne non sembra rendersene totalemnte conto, visto che ha deciso di saltare l'ultima udienza (dove invece era presente il suo ex marito per testimoniare), e ha deciso di partire per Cipro insieme al suo nuovo fidanzato. La fuga potrebbe costarle il carcere.