Onlyfans, Katie Price: «Voglio il seno ancora più grande. Le mie te**e pesano due chili l'una»

Katie Price è una nota modella inglese ed è anche una delle modelle più seguite sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La sexy 44enne si è recentemente sottoposta ad un'ulteriore intervento al seno: desidera infatti, battere ogni record e avere la misura più grande d'Inghilterra. In una recente intervista radiofonica al programma Fubar, Katie ha dichiarato di essere ben lontana dall'abbandonare la chirurgia plastica: infatti, ha in programma nuovi interventi chirurgici.

Le dichiarazioni di Katie Price

Katie Price al programma radiofonico Fubar ha parlato della sua passione per la chirurgia estetica: «È qualcosa che mi fa stare bene con me stessa e mi opero solo per me stessa, non per il mio lavoro. Io non giudico le persone come loro fanno con me: se qualcuno vuole rifarsi il seno, lo deve fare per se stesso, non per piacere agli altri o per raggiungere qualche obiettivo in particolare. Sicuramente l'operazione al seno non sarà l'ultima: ne ho in programma altre». Inoltre, Katie ha svelato che le sue te**e pesano due chili l'una.

I profili social di Katie Price

Katie Price oltre ad essere una delle modelle più seguite su Onlyfans, ha moltissimi follower anche sul proprio profilo Instagram dove infatti conta più di due milioni e mezzo di fan che la segueno da tutto il mondo.