Elisabetta Gregoraci a Marrakech, dal giro nel deserto sul cammello al bagno turco: «Sei sempre un gioiello»

Passeggiata nel deserto con «il cammello Olivia», cena al ristorante marocchino, giro per negozi tipici, tramonti e, naturalmente, relax in piscina e bagno turco. Elisabetta Gregoraci, è volata a Marrakech con il suo attuale compagno Giulio Fratini e si sta godendo qualche giorno di vacanza pubblicando le foto del suo viaggio sul suo profilo Instagram. La showgirl si mostra felice e sorridente dopo il difficile momento legato alla morte di sua nonna e all'intervento al cuore del suo ex marito, Flavio Briatore.

Il viaggio di Elisabetta Gregoraci

«Bentrovata Marrakech - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci su Instagram - sei sempre un gioiello.

Non venivo da tantissimo tempo, da più di dieci anni, ma è sempre meraviglioso. Mi sto perdendo nei tuoi colori vivaci, nelle tue stradine strette e nei tuoi profumi intensi e particolari. Quanti angolini speciali da immortalare».

La showgirl, in accappatoio e con i capelli bagnati, ha spiegato ai suoi follower i benefici del bagno turco. «"Hammam" è l'appellativo originale del "bagno turco". È una tradizione marocchina molto antica che si ispira al concetto di terme romane. L'hammam nasce come un luogo d'incontro, di relax dove trascorrere del tempo in compagnia. Riattiva la circolazione e le proprietà del vapore stimolano l'eliminazione delle cellule morte e delle tossine».

L'intervento di Flavio Briatore

Il 19 marzo, l'imprenditore è volato a Milano per un controllo di routine all'ospedale San Raffaele a Milano in cui gli è stato diagnosticato un tumore cardiaco benigno che ha richiesto subito un intervento. Per Flavio Briatore si è trattato di un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica con circolazione extracorporea. Anche nel 2006 l’imprenditore aveva scoperto un tumore da un controllo di routine. Era un cancro maligno a un rene.