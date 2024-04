Emily Pallini, la creator presa di mira dai fan per il seno piccolo. Lei risponde: «Almeno ho il cuore grande»

Le donne continuano a essere vittime di body shaming. Non è la prima volta che si sentono episodi di questo tipo, soprattutto quando le critiche vengono dai social. Questa volta la vittima è Emily Pallini, la celebre content creator dai capelli rossi con quasi un milione di follower su Instagram e 2,3 milioni su TikTok, che ha deciso di rispondere a diversi commenti negativi che le sono stati fatti per il suo corpo.

Le critiche e la risposta

Da tempo Emily riceve commenti negativi inerenti alla grandezza del suo seno.

Diversi uomini scrivono sotto le sue foto frasi come: «bella tavola da surf», «ma è una retromarcia?» e ancora «le hai lasciate sul comodino?». La creator, però, ha deciso di non rimanere in silenzio. Così ha condiviso un video sui propri canali social in cui pubblica gli screen di diversi commenti, scrivendo sotto una frase molto provocatoria: «Avrò anche il seno piccolo, ma ho un cuore grande».

Emily Pallini, però, non è la prima volta che si trova al centro di un simile caso. A ottobre, infatti, la giovane creator originaria di Ostia è stata protagonista di un'aggressione avvenuta da parte di un tassista, che ha iniziato a urlarle contro perché voleva pagare la tratta con la carta invece di utilizzare i contanti.