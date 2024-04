Flavio Briatore, ritorno al lavoro a Montecarlo dopo l'operazione al cuore: «Prenotazioni al completo»

Cappellino, felpa over ed occhiale da sole (sempre presente): così Flavio Briatore, dopo l’operazione al cuore necessaria per rimuovere un tumore benigno nel muscolo cardiaco con un intervento mininvasivo, si mostra ai suoi follower attraverso un post Instagram. L'imprenditore sta riprendendo a pieno la sua routine quotidiana a Monte Carlo e soprattutto, nelle ultime ore, si dice «carico» di lavoro.

Il video

Flavio Briatore ha infatti pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha ripreso con il cellulare la sua assistente mentre sono seduti al ristorante Cipriani Monte Carlo. «Martina come sono le prenotazioni per stasera?», ha chiesto Flavio Briatore alla sua assistente.

E lei ha così risposto: «Questa sera siamo pieni tutta la serata e la settimana prossima si prospetta una bellissima settimana tutta al completo». La soddisfazione di Flavio Briatore si evince già dal suo tono di voce nel video Instagram. «Brava, brava», ha concluso l'imprenditore.

L'imprenditore oggi è pronto per ricominciare nonostante abbia vissuto «giorni durissimi». Più volte Flavio ha raccontato nei giorni scorsi la sua esperienza proprio per ricordare quanto la prevenzione medica sia fondamentale per evitare il peggio e agire tempestivamente.