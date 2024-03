Flavio Briatore operato di tumore, l'ex Heidi Klum reagisce così: la figlia mai riconosciuta

Flavio Briatore è stato operato al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano per un tumore cardiaco benigno. A comunicare la notizia è stato lo stesso Briatore con un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo giorni difficili l'imprenditore ha ringraziato tutto il personale dell'ospedale milanese e naturalmente anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl gli è stata vicino con tutto il suo cuore. «Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo dello scatto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. I messaggi arrivati in supporto a Flavio Briatore sono stati tantissimi. Ai fan più attenti non è passato inosservato il commento della super top model ed ex compagna, Heidi Klum.

La relazione tra Heidi Klum e Briatore

La top model, Heidi Lkum, ha lasciato a corredo del video che Flavio Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un cuore nero.

Nonostante l'intervento sia stato risolutivo, Heidi Klum ha voluto lasciare un messaggio di sostegno all'imprenditore.

I due hanno inziato a frequentarsi nel marzo 2003 quando Heidi aveva 29 anni e lui 53, ma si lasciarono mentre lei era incinta della loro figlia Leni, mai riconosciuta dall'imprenditore.