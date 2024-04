Elisabetta Gregoraci: «Il tumore di Flavio Briatore? 10 giorni faticosi, cerco di rimanere lucida e non è stato semplice gestire un figlio»

Flavio Briatore, il 19 marzo è volato a Milano per un controllo di routine all'ospedale San Raffaele in cui gli è stato diagnosticato un tumore cardiaco benigno che ha richiesto un intervento immediato. Lo ha raccontato proprio l'imprenditore in un video Instagram dove ha invitato i suoi follower alla prevenzione. Elisabetta Gregoraci è stata vicinissima all'ex marito, pubblicando su Instagram altrettante foto del ricovero, dal numero della camera dell'ospedale alle loro mani intrecciate. La showgirl proprio nelle ultime ore ha raccontato di esser stata vicina soprattutto a suo figlio Nathan Falco, 14 anni.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

«Flavio sta meglio, abbiamo dato la notizia dopo.

Sono stati dieci giorni un po' faticosi ma l'importante è che sia andato tutto bene - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci da Stasera c'è Cattelan -. Cerco di rimanere lucida anche se non è sempre facile. In questo caso c'era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia. Questo percorso l'ho già fatto con mia mamma, lei poi si è ammalata tantissimo. Bisogna poi gestire un figlio, che è la cosa più importante. Per non parlare della stampa e di quelle persone che ti seguono».

«È sempre difficile mantanere un equilibrio, sapere quel che puoi dire e che devi nascondere - ha concluso Elisabetta -. In questo caso è andata bene e la prevenzione penso sia molto importante. Io lo dico sempre: fate prevenzione. La vita è questa e bisogna combattere con quello che ci presenta».