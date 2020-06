Belen, una star dello spettacolo e del gossip

Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires nel 1984 da genitori di origine italiana e spagnola: dopo la carriera da modella, che di tanto in tanto riaffiora, è conduttrice televisiva, showgirl e attrice.



Raggiunta una notevole popolarità quale modella di intimo e con calendari sexy e copertine di magazine fra i quali anche Playboy Italia, raggiunge la definitiva consacrazione presso il grande pubblico con la partecipazione nel 2008 al reality L'Isola dei famosi. Da allora la conduzione televisiva si alterna al ruolo di attrice al cinema e in tv: Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico sì, Non c'è 2 senza te, Così fan tutte, Don Matteo, Il commissario Montalbano. Tra i programmi condotti di maggior successo c'è il Festival di Sanremo 2012 8dove fece scalpore per aver mostrato il tatuaggio di una farfallina sull'inguine) e Tu si que vales.









Agitata e social la sua vita affettiva: il calciatore Marco Borriello, il fotografo Fabrizio Corona, il ballerino Stefano De Martino con cui si è sposata nel 2013 e ha avuto un figlio, Santiago. Un matrimonio durato due anni, poi nella vita di Belen si è affacciato il pilota di motociclismo Andrea Iannone. Nel 2019 il riavvicinamento a De Martino, una relazione che negli ultimi tempi sembra aver risentito del lockdown da Covid-19.





249 risultati per "BELEN"