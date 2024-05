Barbara D'Urso, l'ex make up artist: «Me l'ha fatta sporca, gliene ho dette di ogni colore e mi ha bloccato su Whatsapp»

Barbara D'Urso, una vera e propria belva. Dopo le dichiarazioni di Antonella Clerici a Belve, da Francesca Fagnani, dove l'ha accusata di essere stata poco elegante nel trattare il tradimento del suo ex marito Eddy Martens nel programma di Pomeriggio 5 (invitò l'amante), è la volta del suo ex make up artist di passare all'attacco. Gennaro Marchese ha rivelato che la conduttrice, ex volto Mediaset, gli avrebbe teso una trappola ad un passo dalla partecipazione al Grande Fratello e che, recentemente, lei lo avrebbe bloccato ovunque dopo una sua frecciatina.

Ma cosa è successo tra i due?

La belvata di Barbara D'Urso

«Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, nel 2005 - inizia così il racconto di Gennaro Marchese ai microfoni di Radio Cusano Campus - Mi volevano far entrare nella Casa.

Provino passato per tutti. Loro mi dicono 'l'ultima visione ce l'ha la d'Urso'. Mi richiamano e mi dicono 'abbiamo fatto di tutto ma la D'Urso non ti vuole'. Non c'ho visto più, ho preso il telefono e l'ho chiamata. Le ho detto che mi stava boicottando e togliendo una possibilità».

«Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi?», ha chiesto Gennaro a Barbara D'Urso nella chiamata al telefono che ricorda perfettamente, «Lei mi risponde 'ma no, non ti preoccupare, lo facciamo il prossimo anno. Quest'anno mi dispiace ma non si può perché hanno già scelto il cast'. Ma non era vero. Da lì ho cominciato a dirle di tutto, litigavamo, gliene ho dette di tutti i colori. Cane e gatto».

La rivincita di Gennaro

Gennaro Marchese ha rivelato, poi, che Barbara D'Urso l'ha bloccato ovunque sui social e su Whatsapp. Il motivo? «Quando ho scoperto che aveva perso il suo programma su Canale 5 le ho detto "Vedi Barbara, la ruota gira. Adesso è il tuo turno"».