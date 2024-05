Francesco Monte choc: «Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia. Ho denunciato»

Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, dopo la ventata di popolarità ottenuta nel dating show condotto da Maria De Filippi, ha deciso di avvicinarsi al mondo della musica. L'ex tronista che oggi ha n nuovo nome d'arte: Kinari, è stato ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona per parlare dei suoi nuovi progetti ma anche di un avvenimento difficile che ha dovuto affrontare: le minacce da parte di una donna che gli ha lasciato anche una bottiglia di acido fuori casa sua.

Le parole di Francesco Monte

«Le parole crudeli contro di me? Arrivano messaggi positivi e anche colpi più pesanti - ha sottolineato Francesco Monte a La volta buona -.

Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia e io ho denunciato. Dopo la denuncia le cose sono cambiate. Lei non ci ha messo più la faccia ma ha continuato con le parole usando pseudomini. Non ho mai fatto nulla di male a nessuno, lavoro, mi impegno e porto avanti la mia passione. Sono empatico e sensibile. Alcune parole mi feriscono. Accetto le critiche ma la cattiveria gratuita non la capisco. Ho passato tante fasi della mia vita. Le critiche arrivavano nei momenti in cui dovevo parlarne con la mia psicologa».

«Ho vissuto momenti di alti e bassi e ho sofferto di attacchi di panico e depressione - ha concluso Francesco Monte - Parlarne con una persona esterna può aiutarti a guardare le cose da un altro punto di vista».