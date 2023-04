MotoGP Austin, podio per Alex Rins: secondo Luca Marini, Bagnaia tradito ancora una volta

Ad Austin (Texas) va a Alex Rins il GP delle Americhe della MotoGP. Alle sue spalle Luca Marini e Fabio Quartararo, mentre sesto Marco Bezzecchi. Cadute eccellenti, in primis quella di Pecco Bagnaia quando era in testa, ma anche quelle di Jorge Martin, Aleix Espargarò, Jack Miller e Alex Marquez.

LE PAGELLE

RINS - voto 9: con una Honda che sembrava essere guidabile solo tra le mani di Marc Marquez, lo spagnolo è riuscito a trovare una vittoria incredibile, a sorpresa, proprio nel circuito preferito. Una boccata d'ossigeno per la casa giapponese che non vinceva da troppo tempo e una iniezione di fiducia per il futuro. RITROVATO

MARINI - voto 8: ha faticato a trovare la quadra per la gara, ma alla fine il fratello di Valentino Rossi ha risposto alla grande con una gara ad alti ritmi. Miglior risultato in carriera in MotoGP e ottimi segnali per il proseguimento della stagione. RABBIOSO

QUARTARARO - voto 7: saranno caduti anche diversi piloti davanti a lui, ma dopo una Sprint a terra alla fine guadagna punti fondamentale in questa domenica con una Yamaha che comunque continua a farlo soffrire parecchio. OSTINATO

BEZZECCHI - voto 6,5: fatica a trovare i ritmi giusti sui saliscendi della pista americana ma alla fine salva la baracca portando a casa punti importanti che lo mantengono in testa al Mondiale. CONCRETO

BAGNAIA - voto 5: dopo l'Argentina un altro 0 pesante. Era il suo weekend, stava andando tutto perfettamente, proprio come nella Sprint, invece di nuovo troppa fiducia e l'anteriore lo ha mollato sul più bello. Non deve proprio perdere certe occasioni, perché il dominio della Ducati è evidente e così rischia di buttare al vento una grande opportunità. TRADITO

MILLER - voto 5: sempre al limite con la sua KTM. Troppo spesso si è steso in questo weekend e stavolta in gara ha osato troppo. Peccato perché aveva fatto una partenza top che lo aveva messo tranquillamente in terza posizione e per il finale poteva essere un cliente ostico. ESAGERATO

A.MARQUEZ - voto 4: sembrava i ncrescita invece incappa in un weekend nero, innanzitutto per problemi fisici che lo hanno condizionato ma anche con due cadute che vogliono dire 0 nella casella punti. In gara è Martin a stenderlo. E' uscito zoppicante, speriamo non sia nulla di grave, anche perché basta già il fratello Marc fuori. STESO

MARTIN - voto 4: lo spagnolo, seppur non al meglio, nella Sprint Race si è preso il podio e sembrava essere molto pericoloso anche per la gara classica, invece ha chiesto troppo dalla sua Ducati e ha mandato a terra dopo poche curve anche Alex Marquez. SPRECONE