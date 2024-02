Sky a tutto gas, presentata la stagione motori 2024 (F1 e MotoGp): tutti i volti nuovi, ecco le novità. Si parte il 2 marzo

Più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend. Questa l'offerta Sky dedicata al mondo dei motori per la stagione 2024. La presentazione della nuova stagione dei motori su Sky, al Top Fuel Racing di Vignate, ha svelato tante novità.

La nuova squadra della F1

C'era grande attesa per le novità legate alla nuova squadra Sky di F1. Salutati Federica Masolin e Davide Valsecchi, Carlo Vanzini, voce della Formula 1, ha introdotto "... due nuovi attaccanti che andranno a formare la nuova squadra", ovvero Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria, quest'ultima chiamata al non facile ruolo di prendere il posto di Federica Masolin: "Sicuramente è un'avventura molto stimolante, devo ammettere che non mi annoio mai nella mia vita. La vedo come una grande sfida, mi sento già in pre-gara". Introdotto anche il rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima. Tecnologia sempre al top anche grazie a Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a nuove funzionalità per la visione dei GP di F1, dall’on board del pilota preferito all’opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.

La MotoGP riparte nel segno di Meda

Per la MotoGP, sarà ancora Guido Meda alla guida della squadra Sky (tra gli inviati la novità Giovanni Zamagni). La cabina di commento Sky diventerà un hub aperto in spazi specifici e dedicati del venerdì e del sabato mattina per ospitare il Punto di Vista di piloti, ingegneri, tecnici, giornalisti ed esperti che arricchiranno le telecronache con passione, originalità e competenza. Alle funzioni dello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini si aggiunge l’Overlap, per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie in pista di piloti diversi. E ancora, Vera Spadini incontrerà ogni settimana il popolo del paddock nel nuovo appuntamento Storia Vera, per entrare dietro le quinte e conoscere personaggi e curiosità.

Come ogni anno grande attenzione sarà poi dedicata all’aspetto musicale: grazie alla nuova rubrica Music & Bike sarà infatti possibile proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara.

Appuntamenti da non perdere

La stagione dei motori su Sky parte il prossimo 2 marzo quando eccezionalmente di sabato su Sky Sport F1 si accenderà Il Mondiale di Formula 1 in Bahrain, primo dei 24 appuntamenti in calendario, tutti in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Su TV8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar. Il 9 marzo, invece, riflettori puntati sulla MotoGP con il primo appuntamento in Qatar. In totale, saranno 21 weekend per 42 sfide (gare tradizionali e Sprint Race). Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 - anche in streaming su NOW - che resterà sempre acceso su top class, Moto2 e Moto3 per raccontare una stagione attesissima.