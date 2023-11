Verstappen vince anche anche a Yas Marina, ultima gara del 2023. Ottimo secondo Leclerc, Mercedes seconda nel Mondiale Costruttori

Dominio di Max Verstappen nella gara conclusiva del Mondiale 2023 a Yas Marina, Abu Dhabi. Niente da fare per Charles Leclerc, che ha tentato di superare la Red Bull nel corso del primo giro, ma l'olandese si è ben difeso dopo di che, non c'è stato più nulla da fare. Verstappen ha vinto in scioltezza la sua 19esima gara su un totale di 22. Due successi li ha ottenuti Sergio Perez nella prima parte del campionato, una vittoria è andata alla Ferrari di Carlos Sainz a Singapore.

Purtroppo la Ferrari ha perso la chance di chiudere il 2023 in seconda posizione nel Mondiale Costruttori. Dietro alla Red Bull si è così piazzata la Mercedes con un vantaggio di soli 3 punti sul team italiano. Un vero peccato perché è mancato Sainz, fin dalla qualifica. Sempre presente e consistente, proprio nella corsa decisiva lo spagnolo è come crollato e non ha portato quei punti che servivano. Peccato.

Secondo sotto la bandiera a scacchi in realtà era transitato Perez, ma è stato penalizzato di 5" per un contatto causato con Lando Norris e così è scivolato quarto. Leclerc, pensate la freddezza del monegasco, lo aveva volutamente fatto passare secondo con la speranza che il divario tra Perez e Russell, quarto, superasse i 5" in modo da non far salire terzo l'inglese della Mercedes (e di conseguenza prendere quei punti fondamentali per la Mercedes) e consegnare il secondo posto nei Costruttori alla Ferrari. Ma il giochetto non è riuscito e Perez ha perso la posizione su Russell.

Al quinto e sesto posto troviamo i due piloti McLaren-Mercedes, con Norris davanti ad Oscar Piastri. Buona gara per Fernando Alonso, settimo con la Aston Martin-Mercedes e ottavo un bravissimo Yuki Tsunoda con la Alpha Tauri-Honda. Il giapponese ha senza dubbio disputato la miglior gara della sua carriera. A punti anche Lewis Hamilton, soltanto nono con la Mercedes (un weekend opaco per lui) e Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

La cronaca

Finale - Vince Verstappen davanti a Perez, ma la penalità di 5" lo fa retrocedere quarto. Secondo è così Leclerc e terzo Russell. Quinta posizione per Norris che precede Piastri Alonso Tsunoda che vince il duello finale con Hamilton. Decimo Stroll. A seguire Ricciardo Ocon Gasly Albon Hulkenberg Sargeant Zhou Bottas Magnussen. Sainz ai box si è ritirato in quanto era inutile proseguire dopo il secondo pit

Ultimo giro - Perez supera Leclerc

La Ferrari torna prima nel Mondiale Costruttori, ma la penalità a Perez e il pit di Sainz riporteranno la Mercedes davanti

57° giro - Alonso strappa il settimo posto a Tsunoda

Sainz è atteso a un secondo pit-stop in quanto deve, per regolamento, montare un treno di gomme diverso avendo utilizzato solo hard

54° giro - Perez supera Russell il quale dovrà rimanere entro i 5" di penalità comminati al messicani per riptrendersi la terza posizione

52° giro - Verstappen +10" Leclerc +13"5 Russell poi Perez Norris Piastri Tsunoda Alonso Hamilton Sainz Stroll Ocon Ricciardo Gasly Albon Hulkenberg Zhou Sargeant Bottas Magnussen

Arriva una penalità per Perez, 5 secondi per la manovra nei confronti di Norris

Intanto nel conteggio per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, la Mercedes torna seconda con 409 punti contro i 406 della Ferrari. Peccato per la pessima qualifica di Sainz che ha compromesso tutto

49° giro - Perez ci riprova con Norris e il sorpasso gli riesce

47° giro - Perez si butta all'interno di Norris ma gli rifila una ruotata mentre Hamilton passa Sainz

Alonso supera Sainz per l'ottava posizione

Verstappen +6"5 Leclerc +9"8 Russell +14" Norris +15" Perez poi Tsunoda Piastri Sainz Alonso Hamilton Ocon Stroll Ricciardo Gasly Hulkenberg Albon Zhou Bottas Magnussen Sargeant

45° giro - La Ferrari sarebbe seconda nel Mondiale Costruttori, ma Sainz dovrà fermarsi per un secondo pit e uscirà dalla zona punti

44° giro - Anche Verstappen va ai box, nessun rischio quindi per la Red Bull

43° giro - Come non detto, Perez va ai box e riparte con le hard

42° giro - Le due Red Bull provano a concludere la gara senza un secondo pit-stop

39° giro - Russell supera Tsunoda, Piastri e Sainz passano Ocon

Davanti ci sono le due Red Bull con Verstappen e Perez, terzo Tsunoda poi Leclerc Russell Norris Stroll Ocon Sainz Piastri Hamilton Alonso Albon Zhou Sargeant Ricciardo Gasly Hulkenberg Bottas Magnussen

37° giro - Piastri e Alonso ai box, Norris supera Stroll

Russell passa Stroll e prova a raggiungere Leclerc

Leclerc rientra davanti a Stroll Russell e Norris

36° giro - Box per Leclerc e Hamilton, hard per entrambi

Russell rimane davanti a Norris, ma Lando gli è alle spalle e con un giro in più, ovvero pneumatici più caldi

35° giro - Anche Russell al secondo pit, gomme hard

34° giro - Momento importante per la lotta per il podio, Norris va ai box e rimonta hard

Sainz non ha bisogno di perdere tempo nel sorpasso di Gasly perché il francese va ai box per il secondo pit-stop, gomme hard

Intanto anche Bottas ha fatto il suo primo pit montando gomme medie

Sainz ha raggiunto Gasly e prepara l'attacco per il 12esimo posto

32° giro - Secondo pit-stop per Ricciardo che rimonta le hard

Stroll superando Ricciardo entra in top 10

29° giro - A metà gara, Perez supera Piastri per il quinto posto, Sainz supera Bottas e va 14esimo

27° giro - Ora è scesa la notte ad Abu Dhabi, Verstappen +5"7 su Leclerc +7"4 Russell +10"3 Norris +14" Piastri seguito da Perez Alonso Hamilton Tsunoda Ricciardo Stroll Ocon Gasly Bottas Sainz Hulkenberg Albon Zhou Sargeant Magnussen

Per la classifica costruttori, ora è seconda la Mercedes con 411 punti contro i 406 della Ferrari

24° giro - Sainz che era partito con le hard, si ferma al primo pit-stop e rimonta gomme hard.

Manca solo Bottas al cambio gomme

Verstappen torna primo con 4"5 su Leclerc e 6"4 su Russell, poi Norris Sainz (ancora senza pit) Piastri Alonso Perez Ricciardo Hamilton Tsunoda Bottas Ocon Stroll Gasly Hulkenberg Zhou Albon Sargeant Magnussen

23° giro - Box per Tsunoda e Stroll, gomme hard per entrambi

22° giro - Russell scavalca Sainz per la quinta piazza

21° giro - Verstappen passa Stroll per la seconda posizione ed ora è a 3"6 da Tsunoda

Ancora senza pit-stop sono Tsunoda Stroll Sainz Bottas

19° giro - Tsunoda comanda con 5" su Stroll, entrambi non hanno cambiato gomme. Stroll è partito con le dure, il giapponese con le medie. Terzo Verstappen poi Sainz (partito con le dure) Leclerc Russell Norris Bottas Piastri Alonso Ricciardo Perez Hamilton Ocon Gasly Hulkenberg Magnussen Zhou Albon Sargeant

18° giro - Ai box Leclerc e Perez, oltre a Gasly, gomme dure per tutti

Pit-stop anche per Albon, gomme dure

17° giro - Pit-stop per Verstappen che monta gomme dure

16° giro - Pit-stop per Hamilton e Ocon. L'inglese ha la paratia dell'ala anteriore danneggiata per una toccata con Gasly

Verstappen porta il vantaggio su Leclerc a 2", terzo ora è Tsunoda

15° giro - Pit-stop per Norris e Russell che ripartono vicinissimi. La sosta di Norris è leggermente più lunga e Russell lo passa in corsia box

14° giro - Pit-stop per Piastri che riparte con le hard

13° giro - Pit-stop per Alonso che monta le hard

12° giro - Perez passa Gasly per l'ottava posizione

Russell alla fine riesce a superare Piastri e salire quarto.

11° giro - Verstappen non riesce ad allungare come vorrebbe, Leclerc rimane a 1"4

Gran inizio di gara per Tsunoda che tiene il sesto posto dietro a Russell

8° giro - Pit-stop per Ricciardo che riparte con le hard

7° giro - Russell attacca Piastri per il quarto posto, ma il rookie australiano si difende molto bene

Con questa situazione, la Ferrari sarebbe seconda nel Mondiale Costruttori superando la Mercedes. Ma è ancora lunga

5° giro - Verstappen +1"4 Leclerc +2"5 Norris +3"4 Piastri +3"9 Russell +4"6 Tsunoda +5"6 Alonso poi Gasly Perez Hamilton Ocon Stroll Sainz Hulkenberg Ricciardo Bottas Zhou Albon Sargeant Magnussen che ha cambiato le gomme passando alle hard

Norris si è portato in terza posizione superando Piastri

Verstappen comanda su Leclerc Piastri Norris Russell Tsunoda Alonso Gasly Hamilton Perez Ocon Stroll Hulkenberg Sainz Ricciardo Bottas Zhou Albon Magnussen Sargeant

Verstappen parte bene, ma Leclerc lo attacca nei due rettifili, ma l'olandese si è difeso bene

Via al giro di ricognizione. Con gomme hard Stroll Sainz e Bottas, tutti gli altri partono con le medie

E' l'ultima occasione. Charles Leclerc è a caccia del primo successo 2023 e il GP di Abu Dhabi, che conclude la lunga stagione 2023, rappresenta l'ultima opportunità. Grazie a una splendida qualifica, il pilota della Ferrari partirà dalla seconda piazzola della prima fila ed al suo fianco, in pole, c'è Max Verstappen che con la Red Bull si è laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva con largo anticipo.

GP di Yas Marina, qualifica: pole di Verstappen, secondo Leclerc con un gran giro, Sainz solo 16esimo

Sarà una bella sfida, ma tutto dipenderà da come si comporterà la SF23 nella gestione delle gomme. A Singapore, grazie alle basse temperature, Leclerc ha potuto lottare fino all'ultimo giro concludendo secondo, ma a Yas Marina si sfiorano i 30 gradi e i punti interrogativi non mancano. La corsa sarà interessante anche per il duello tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nella classifica costruttori. A dividerle, appena 4 punti.