Verstappen conquista il GP del Belgio davanti a Perez, la Ferrari sul podio con Leclerc

Decima vittoria stagionale, ottava consecutiva per Max Verstappen nel GP del Belgio. Ha fatto quel che voleva il due volte campione del mondo della Red Bull-Honda. Partito sesto, con calma ha recuperato, ha raggiunto il compagno di squadra Sergio Perez che comandava la corsa, lo ha superato con facilità, poi ha salutato tutti. A Perez ha rifilato ben 20 secondi, una vita considerando che guidano la stessa monoposto. Verstappen sta attraversando un periodo di grazia clamoroso, così come la Red Bull che ha raccolto una doppietta e fino ad ora ha vinto tutte le gare disputate, comprese le tre Sprint. Per Perez, un buon podio nonostante tutto e la consapevolezza di essere uscito dal periodo di crisi che ha attraversato nei precedenti mesi. Perez è al secondo podio consecutivo dopo quello di Budapest. La Ferrari ha disputato una corsa positiva con Charles Leclerc. Partito dalla posizione del poleman dopo la penalità a Verstappen (che aveva siglato la pole in qualifica) per la sostituzione del cambio, Leclerc è stato subito superato da Perez e nulla ha potuto contro Verstappen. Ma il monegasco ha gestito bene la situazione resistendo all’attacco di Lewis Hamilton con la Mercedes. Bene anche la strategia adottata dalla Ferrari. Male invece, Carlos Sainz, che alla prima curva dopo la partenza è arrivato a ruote bloccate colpendo il povero Oscar Piastri, all’interno. L’australiano si è dovuto ritirare, Sainz ha proseguito con la fiancata della SF23 pesantemente danneggiata. Viaggiava ultimo quando ha deciso di ritirarsi. Quinto posto per Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes, ma quel podio che conquistava con facilità fino a un mese fa, ora è molto lontano.

La cronaca

Vittoria di Verstappen davanti a Perez Leclerc Hamilton che riesce a segnare il giro più veloce. Quinto Alonso, poi Russell Norris Ocon Stroll e Tsunoda, questi i piloti a punti. Seguono Gasly Bottas Zhou Albon Magnussen Ricciardo Sargeant Hulkenberg.

Hamilton ai box per cambiare le gomme e tentare di prendere il punto del giro più veloce

Sale a 20"4 il vantaggio di Verstappen su Perez

42° giro - Ocon supera anche Stroll e va ottavo

5 giri al traguardo

39° giro - Ocon riesce a superare Tsunoda a Les Combes per il nono posto

Ocon vede Tsunoda, nono, e si annuncia un duello tra i due

10 giri alla bandiera a scacchi

34° giro - Ai box Albon per per un terzo pit-stop monta le gomme soft

33° giro - Gasly compie un bel sorpasso su Albon che poi al Kemmel riprova a prendersi la 11esima posizione, ma non ci riesce. Dietro di loro Bottas

32° giro - Verstappen Perez Leclerc Hamilton Alonso Russell Norris Stroll Tsunoda Ocon, questi a punti. A seguire Albon Gasly Bottas Magnussen Hulkenberg Ricciardo Sargeant Zhou

Verstappen tiene la prima posizione su Perez, 8"5 il divario al primo settore, Terzo è Leclerc a 3"6 da Perez, Hamilton ha perso l'occasione di passare la Ferrari ed è quarto a 2"7 dal monegasco

31° giro - Ai box Verstappen, gomme soft

Il pericolo pioggia pare già passato

30° giro - Pit-stop numero 2 per Perez che riparte con le soft. Anche Alonso si ferma, soft per lui

Hamilton perde tempo dietro ad Alonso e Leclerc entra appena davanti ai due campioni del mondo

29° giro - La Ferrari risponde ad Hamilton e chiama ai box Leclerc per le soft

28° giro - Hamilton ai box, seconda sosta e monta le soft

27° giro - Verstappen porta a 7"4 il vantaggio su Perez, 14"4 su Leclerc, 17"8 su Hamilton

26° giro - Vanno ai box Ocon Magnussen e Zhou. Soft per Ocon, medie per Magnussen, soft per Zhou

Tsunoda riparte con le soft, Bottas con le medie, Hulkenberg con le soft, Sargeant con le medie

Pit-stop per Tsunoda Bottas Hulkenberg Sargeant

25° giro - Sainz navigava in ultima posizione ed ora decide di ritirarsi per i danni rimediati alla prima curva dopo la partenza nel contatto con Piastri

Pit-stop numero due per Albon, gomma media, e primo cambio gomme per Gasly, gomma media

24° giro - Verstappen +5"7 Perez +12"7 Leclerc +15" Hamilton +28"3 Alonso + 42" Tsunoda

L'asfalto però non sembra bagnarsi e infatti nessuno si ferma per montare gomme da pioggia

Inizia a piovere abbastanza forte nella zona dei box, Russell ai box monta gomme soft slick

Norris ha fatto un secondo pit-stop montando gomme softm ma è solo 17esimo. Un assetto da pioggia sta penalizzando la McLaren

Ricciardo supera Bottas per il 12esimo posto

Rischio enorme per Verstappen che per un attimo ha perso la sua Red Bull alla Eau Rouge

21° giro - Stroll ai box non aspetta la pioggia e monta gomme soft

Verstappen ha già 3"5 su Perez +9" Leclerc +12"8 Hamilton +24"3 Alonso +31" Russell +36"Gasly inseguito da Tsunoda Stroll Ocon Albon Magnussen Ricciardo Bottas Zhou Hulkenberg Sargeant Norris Sainz

20° giro - Tsunoda supera Stroll alla Source, la prima curva

19° giro - Gasly, ancora con le soft da inizio gara, supera Stroll per il settimo posto.

Gasly Stroll e Russell senza pit-stop, aspettano l'arrivo della pioggia per fare il pit-stop

Sainz segnala che alla curva 15 che porta nella parte finale del tracciato, piove

Verstappen aspetta di arrivare al Kemmel, prende la scia di Perez e lo supera prendendosi la prima posizione

17° giro - Verstappen ha spinto fortissimo ed ha raggiunto Perez, Leclerc terzo poi Hamilton Alonso Stroll Russell Gasly Tsunoda e Ocon in top 10

16° giro - Stroll Russell e Gasly ancora senza pit-stop

15° giro - Verstappen ai box, dalle soft alle medie, Perez ritorna in prima posizione

14° giro - Pit-stop per Perez e Leclerc, ripartono con le gomme medie

13° giro - Ai box Hamilton che dalle soft passa alle medie. Rientra davanti a Stroll e tiene la quarta posizione

12° giro - Perez +2"5 Verstappen +6" Leclerc +10"6 Hamilton, più lontano Stroll Russell Gasly Alonso Hulkenberg Tsunoda Albon Ocon Magnussen Ricciardo Norris Bottas Zhou Sargeant Sainz

Duello tra Hulkenberg, ottavo e senza pit-stop, ed Alonso

11° giro - Gomme medie per Alonso che fa il suo primo pit-stop

10° giro - Pit-stop per Tsunoda che rimonta un altro set di gomme medie

Perez ha un vantaggio di 2"9 su Verstappen, poi Leclerc Hamilton Alonso Tsunoda Stroll Russell Gasly Hulkenberg Albon Magnussen Ocon Norris Ricciardo Bottas Sainz Zhou Sargeant

9° giro - Verstappen sul rettilineo del Kemmel raggiunge e supera con facilità la Ferrari di Leclerc

8° giro - Sainz va ai box, ma per cambiare le gomme, con lui anche Albon. Gomme medie per tutti e due

Sainz in grande difficoltà è ora decimo, ma dai box arriva l'invito a proseguire nonostante la fiancata destra semi distrutta

7° giro - Pit-stop per Bottas e Ocon, gomme medie per entrambi

6° giro - Verstappen rompe gli indugi e supera Hamilton a Les Combes, Norris rientra ai box e monta le gomme hard. Ai box anche Ricciardo e Magnussen che ripartono con le medie

Notevole l'avvio di Tsunoda che occupa la sesta posizione, partiva 11esimo

Sainz perde posizioni, la fiancata laterale della sua Ferrari è fortemente danneggiata

4° giro - Perez comanda con 2" su Leclerc, 2"3 Hamilton, 2"8 Verstappen poi Sainz in difficoltà per avere riportato anche lui danni alla vettura, Alonso Tsunoda Albon Norris Stroll Russell Ocon Sargeant Bottas Zhou Gasly Hulkenberg Magnussen Ricciardo

Il replay mostra come Sainz chiuda brutalmente Piastri contro il muretto della prima curva danneggiandogli irreparabilmente la monoposto

Piastri non arriva ai box e si ferma lungo il percorso

2° giro - Perez prova ad allungare temendo l'arrivo di Verstappen che per ora rimane dietro ad Hamilton in quarta posizione

Peccato per Piastri ritrovato subito con una gomma forata forse per un contatto con Sainz alla prima curva

Sul Kemmel però Perez passa Leclerc, Verstappen supera Sainz, Hamilton tiene la terza posizione

Parte bene Leclerc, Hamilton va terzo davanti a Sainz e Verstappen

Mancano pochi secondi al via, Leclerc e Perez si sono posizionati in prima fila

La pioggia potrebbe arrivare a metà gara secondo le segnalazione del meteo

Al momento c'è il sole, Piastri Norris RussellAlonso Stroll Tsunoda e Hulkenberg sono con le gomme medie, tutti gli altri con le soft

Nico Hulkenberg partirà dalla pit-lane dopo aver notato qualche problema al motore nel giro di pre schieramento

La grande occasione per la Ferrari e Charles Leclerc si presenterà alle ore 15, quando si spegneranno i semafori sulla linea di partenza del circuito belga di Spa. Dalla prima posizione dello schieramento scatterà il pilota monegasco, secondo in qualifica, ma promosso in pole per la penalità di cinque posizioni inflitta alla Red Bull-Honda di Max Verstappen per la sostituzione del cambio, la quinta volta nella stagione. Leclerc dovrà vedersela con Sergio Perez, al volante della seconda Red Bull, che si trova in prima fila e farà di tutto per prendere la testa della gara per cercare di dare una sterzata a questo periodo non positivo per lui. Ma attenzione a Verstappen, che pur partendo dalla terza fila, non perderà tempo per raggiungere Leclerc e Perez. Sempre che Lewis Hamilton e Carlos Sainz, appaiati in seconda fila, non gli facciano perdere troppo tempo. Dopo la bella gara Sprint di ieri che lo ha visto secondo, Oscar Piastri parte quinto con la McLaren-Mercedes mentre il suo compagno di squadra Lando Norris è settimo. Un piccolo passo indietro per la McLaren rispetto ai due precedenti Gran Premi, mentre la Aston Martin è in quinta fila con Fernando Alonso e Lance Stroll, incapace di ripetere le prestazioni convincenti di inizio campionato.