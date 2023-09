Schumacher, frase choc del commentatore di F1 su Dazn Spagna: «Lasciate che Michael tremi... lui non può tremare»

Una pessima battuta, quella di Antonio Lobato, un esperto commentatore di Formula Uno per Dazn Spagna, costretto a scusarsi dopo la frase su Michael Schumacher pronunciata in diretta televisiva. Nello show post-gara, infatti, Lobato ha fatto fatto un'osservazione insensibile riguardo alla precaria salute del campione di F1 che ha scatenato l'indignazione tra i fan.

Frase insensibile

Il pezzo incriminato della diretta in questione è il seguente: “Lasciate che Adrian Newey tremi, (l'ingegnere della Red Bull) perché sta arrivando Antonio Lobato”. A tale affermazione, Lobato risponde al collega in quella che voleva essere una battuta di pessimo gusto: “Lascia che Michael tremi! Beh… non Michael, lui non può tremare” continuando a ridere insieme ai suoi colleghi dopo la battuta.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Scuse social

Poco dopo in molti sui social hanno chiesto Lobato si scusasse con la famiglia Schumacher, chiedendo persino il licenziamento da DAZN.

Grande pilota

Lobato, allora, ha scelto proprio i social per chiedere scusa: "Ho commesso un errore senza cattive intenzioni. È stato semplicemente un errore di pura goffaggine, di pura incapacità a esprimermi correttamente, forse dovuto a troppe ore senza dormire, al jet lag a Madrid", ha detto il giornalista, che ha aggiunto."Non era mia intenzione farla per ridere, né fare battute su Michael, che conoscevo, che ammiravo e che ritengo un punto di riferimento e che penso sia stato molto sfortunato." Michael Schumacher, considerato da molti il più grande pilota nella storia della Formula Uno, non è stato più visto in pubblico dal giorno della sua grave caduta sugli sci, mentre era con suo figlio Mick, sulle piste nelle Alpi francesi.