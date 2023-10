Diletta Leotta, stoccata di Paola Ferrari: «La seduzione non serve per essere credibile, in questo modo diventiamo merce interscambiabile»

Paola Ferrari (63 anni) è tornata al timone del programma su Rai2, 90esimo minuto, e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero dove ha raccontato della sua carriera giornalistica, del suo rapporto con la mamma e con le altre colleghe. La giornalista ha voluto mandare una frecciatina a Diletta Leotta (32 anni), che ricopre il ruolo di inviata a bordocampo e conduttrice di Dazn.

Andiamo a leggere che cosa ha criticato alla bionda catanese e quale è statala sua risposta.

Paola Ferrari, la frecciatina a Diletta Leotta

Paola Ferrari non ha peli sulla lingua e non si è di certo fatta scrupoli sul dire cosa pensa di Diletta Leotta.

«Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole.

In questo modo diventiamo merce interscambiabile. Diletta Leotta? Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne», ha dichiarato la giornalista sportiva, accusandola di essere troppo esposta.

La risposta di Diletta Leotta

Diletta Leotta, di tutta risposta ha deciso di non dar peso all'attacco di Paola Ferrari, ma di continuare per la sua strada che in questo momento è tutta verso Francoforte, con Loris Karius. La conduttrice di Dazn ha, infatti, trascorso la serata in discoteca con il compagno a ballare e a divertirsi.