Diritti tv calcio, Serie A resta su Dazn e Sky: la Lega accetta l'offerta (17 voti a favore)

Diritti tv, fumata bianca. La Serie A resterà su Dazn e Sky. L'assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta delle due emittenti con 17 voti a favore.

I club hanno quindi accettato l'offerta di Dazn e Sky da 900 milioni a stagione a partire dal 2024/25 fino al 2028/29, di cui circa 700 milioni dalla piattaforma OTT e altri 200 milioni dalla pay-tv di Comcast, rispetto ai 927,5 milioni di euro del triennio 2021/24. Decade così per ora l'ipotesi del canale di Lega, con le società che hanno preferito proseguire con l'attuale struttura: DAZN trasmetterà 10 partite, con 3 partite che saranno in co-esclusiva.

Fino al 2029

Con 17 voti a favore (su 20 club) l'assegnazione durerà fino al campionato 2028-2029 (solo 2 i voti contrari). L'ultimo rilancio messo sul piatto da Dazn e Sky per trasmettere le dieci partite del campionato di Serie A ammonta a 900 milioni di euro a stagione per cinque anni (più una quota di 'revenue sharing' che potrebbe, in teoria, aumentare leggermente l'incasso per i club).

Esce così di scena Mediaset che aveva fin qui provato a conquistare la rtita in chiaro del sabato sera. Proseguendo con le sole Dazn (che ha messo sul piatto 700 milioni) e Sky (200 milioni).



LO SCHEMA DEL CAMPIONATO

Lo schema dei turni di campionato della Serie A resta immutato, con tre partite dal 2024-25 in co-esclusiva tra i due broadcaster (e le altre sette solo a Dazn, anche se Sky avrebbe più big match rispetto all'attuale triennio).Viene così a cadere l'ipotesi del canale ufficiale della Lega Serie A che avrebbe potuto vendere direttamente agli utenti la trasmissione delle partite, con l'eventuale supporto dei fondi d'investimento o comunque di un partner finanziario (le cui buste sarebbero state aperte in caso di 'nò ai broadcaster).

CHI HA VOTATO CONTRO

I due voti contrari sono di Cagliari e Salernitana, il Napoli (a quanto apprende l'Adnkronos).