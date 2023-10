Diletta Leotta torna ad allenarsi dopo la nascita di Aria: «Di nuovo in pista». Il completino è super sexy

Diletta Leotta, da pochi mesi, è diventata mamma della sua prima bambina Aria e con lei si è goduta ogni tenero istante. Poi, la conduttrice sportiva ha deciso di tornare a commentare le partite di Serie A da bordo campo e, quindi, eccola di nuovo impugnare il microfono di Dazn e raccontare le azioni salienti del match. Ora, la neo mamma ha ripreso anche un'altra attività per lei molto importante: la palestra.

Capelli biondi sciolti, completino sportivo fucsia, scarpe da ginnastica nere e il sorriso a completare il tutto. Si mostra così, Diletta Leotta nelle sue ultime storie Instagram in cui fa sapere ai suoi milioni di follower di essere "tornata in pista". Nella prima foto, la conduttrice di Dazn posa davanti a un attrezzo che serve per realizzare gli squat con l'aiuto di un bilanciere. Nel secondo video, invece, Diletta mostra ai fan l'esecuzione dell'esercizio ginnico che, sicuramente, non deve essere per nulla semplice.

La compagna di Loris Karius ha sempre detto che una delle sue più grandi passioni è lo sport e non vedeva l'ora di tornare a praticarlo.

La storia d'amore con Loris Karius

Diletta Leotta, oltre a essere felice per avere avuto la sua bambina Aria, è anche molto contenta per come sta procedendo la sua storia d'amore con il compagno Loris Karius. Qualche settimana fa, i due hanno mostrato ai fan di essere a Monaco, in Germania, a godersi una festa come due veri e propri fidanzatini.