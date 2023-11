Diletta Leotta, Karius e la piccola Aria: minivacanza a Dubai, le foto sui social

Diletta Leotta e Loris Karius partono per Dubai con la piccola Aria: la giornalista sportiva ha postato sui social una tenera foto di tutta la famiglia, lui lei e la piccolina. A bordo piscina la bella coppia si è fatta immortalare in un tenero momento mentre sorridono alla figlioletta Aria.

Non è il primo viaggetto fuori dal paese che i due si concedono dalla nascita della piccola: dopo un mese dal lieto evento, a fine settembre, sono andati insieme a Newcastle, dove Karius milita come portiere di riserva. Diletta sfoggia un costume intero rosso fuoco che esalta il fisico mozzafiato della giornalista, che è tornata subito in forma dopo il parto: sui social in tanti si sono chiesti come abbia fatto, genetica o un duro allenamento? La giornalista di Dazn, a detta di molti, non è mai stata così radiosa: miracoli da mamma.