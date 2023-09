Qualifiche Gp Singapore, Sainz in pole position davanti a Russell e Leclerc. Verstappen fuori dalla top ten, paura per Stroll

Qualifiche Gp Singapore - Sainz in pole position davanti a Russell e Leclerc. Verstappen fuori dalla top ten. Il pilota spagnolo della Ferrari sul circuito di Marina Bay conquista la sua seconda pole consecutiva dopo Monza.

Sainz in pole a Singapore

Sainz chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Charles Leclerc beffato nel finale. Quarta la McLaren di Lando Norris, seguita dall'altra Mercedes di Lewis Hamilton, poi Magnussen con la Haas, Alonso con l'Aston Martin, Ocon con l'Alpine, Hulkenberg con l'atra Haas e la sorpresa Lawson con l'AlphaTauri. Dopo 5 anni non c'è una Red Bull in Q3, con Verstappen e Perez eliminati nel Q2.

Il flop di Verstappen e Perez

Entrambe le Red Bull sono rimaste escluse dalla Q3 che a breve assegnerà la pole del GP di Singapore di Formula 1.

L'incidente di Stroll

Brutto incidente alla Aston Martin di Lance Stroll nel finale della Q1 delle qualifiche del Gp di Singapore. La vettura del pilota canadese è andata in testa coda a gran velocità per poi urtare violentemente contro le barriere in rettilineo. Macchina distrutta e per fortuna nessun danno per il pilota. Le qualifiche ripartiranno in ritardo per permettere la pulizia della pista e la rimozione della Aston Martin.

*Notizia in aggiornamento*