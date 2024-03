Sainz, malore in Arabia Saudita: il pilota della Ferrari abbandona il paddock e torna in hotel

Carlos Sainz abbandona il paddock e torna in hotel per un malore. A comunicarlo è la stessa Ferrari tramite un tweet sul profilo ufficiale X, in cui ha aggiornato i fan sulla condizione dello spagnolo. Il pilota ha dovuto lasciare la pista dove nel fine settimana si correrà i Gran Premio dell'Arabia Saudita. «Sainz è tornato in hotel per riposarsi ed pepararsi per domani dopo non essersi sentito molto bene».

Sabato si correrà il secondo appuntamento del mondiale e in vista della gara Leclerc ha parlato in conferenza stampa: «Spero di non avere più il problema ai freni, che non mi era mai capitato prima e che ci è costato molto. Ottimista? Nella prima gara non penso che siamo riusciti a mostrare il potenziale, la macchina sta rispondendo bene e le sensazioni sono positive, con gli aggiornamenti speriamo di mettere più pressione a Verstappen, che è ancora piuttosto avanti».