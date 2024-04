Dj Hysni Qestaj muore nella Ferrari in fiamme nell'incidente in autostrada: aveva 40 anni. Disposto l'esame del Dna sul corpo carbonizzato

Tragedia nel Piemontese. Ha perso la vita in un tragico incidente mentre viaggiava sulla sua Ferrari: il suo nome era Hysni Qestaj. Il 40enne, noto dj kosovaro, è residente a Villeneuve, in Svizzera, Comune di 5.500 abitanti del Canton Vaud. È lui il proprietario della Ferrari Gtc4 che nella tarda mattina di Pasqua si è disintegrata nel Comune di Alice Castello, sulla bretella Ivrea-Santhià, a seguito di un incidente stradale. A bordo c'era anche una donna, ma secondo le prime indagini si tratterebbe di una donna di orgine ucraina di circa 20 anni.



Lo schianto dopo la festa

Come riportano i siti locali, poche ore prima dello schianto il dj era stato impegnato in un club del Vallese.

A confermare l'identità del conducente del bolide è stato il fratello che il primo aprile, ha fornito importanti dettagli agli agenti della polizia stradale che indagano sull'episodio.

I due sono morti carbonizzati dopo lo schianto con l'autoche si è spaccata a metà. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo sfrecciando a circa 200 km/h sulla strada bagnata per la pioggia. Qestaj era molto conosciuto come dj e si esibiva in Svizzera, in Germania, nell'est Europa e negli Stati Uniti. L'uomo ha detto del fratello che era «la persona più amorevole che conosco».

La Procura di Vercelli ha comunque disposto l'esame del Dna sui corpi carbonizzati per la certezza definitiva dell'identità delle vittime.