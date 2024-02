Lewis Hamilton, le prime parole da pilota della Ferrari: «Guidare la Rossa era il mio sogno d'infanzia. Mi sento fortunato»

Lewis Hamilton sarà il pilota della Ferrari dal 2025: il pilota britannico, sette volte campione del mondo, ha parlato per la prima volta del suo passaggio alla Rossa dall'anno prossimo. «Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver raggiunto risultati con la Mercedes che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia. Guidare in rosso Ferrari». «La Mercedes - aggiunge su Instagram il campione - è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 13 anni, quindi questa decisione è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere».

Il passaggio alla Ferrari

Un nuovo capitolo da aggiungere a una storia leggendaria.

Chi è Lewis Hamilton

Dopo 11 anni trascorsi in Mercedes, Lewis Hamilton, 39 anni, approda alla Ferrari dal 2025. Sette titoli iridati, nel 2008 con la McLaren, nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 con le frecce d'argento. Sette volte campione del mondo, come il solo Schumacher prima di lui. È il pilota che ha ottenuto più vittorie, podi, pole position e punti nella storia del mondiale di F1.

Nato a Stevenage, contea dell'Hertfordshire, in Inghilterra, metà origini inglesi e metà dall'America centrale, Stato di Grenada, mar dei Caraibi. I kart sono la prima passione: ama la velocità, impara a conoscerla, sa come gestirla e incanalarla verso vittorie e gloria. Kart Formula A e Formula Renault 2.0, la F3 Euro Series, la GP2. Quando corre sa fare solo una cosa: andare più forte degli altri.

La carriera

Il 2007 è l'alba della storia di Hamilton in F1. È la sua prima stagione ed è la prima con McLaren, che già lo aveva scelto da ragazzino. Hamilton sfiora anche il titolo al debutto, sfumato nel finale del Mondiale a favore sempre della Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. Nella memoria resta l'errore del britannico nel penultimo GP in Cina, col rientro ai box e l'uscita di pista sulla ghiaia che costerà il ritiro.

Hamilton passa gran parte del Mondiale davanti a tutti e arriva all'ultimo appuntamento con 7 punti di margine. Perderà di uno, chiudendo settimo in Brasile con Raikkonen sul gradino più alto del podio. Finisce 110 a 109 per il finlandese. Quello resterà anche l'ultimo titolo piloti nella storia della rossa. Si rifa l'anno successivo, quando si gioca il Mondiale in Brasile contro la Ferrari di Felipe Massa, padrone di casa. A Lewis basta un quinto posto ma, nel finale, è bagarre: la pioggia, Hamilton che perde posizioni, Massa che comanda. A tre giri dal termine Lewis scivola virtualmente al secondo posto della classifica Mondiale dopo essere stato superato da un altrettanto giovane e promettente pilota ai suoi esordi, si chiama Sebastain Vettel. Massa taglia il traguardo ma non è finita: Hamilton sorpassa Glock alla penultima curva, il pugno alzato, il titolo.

Vita privata

A seguito della separazione dei genitori nel 1987, Hamilton ha vissuto con la madre e le sorellastre Nicola e Samantha fino ai 12 anni, età in cui decise di trasferirsi dal padre, dalla matrigna Linda e dal fratellastro Nicolas. Durante il periodo scolastico, sin dall'età di 6 anni, è stato bullizzato: è rimasto costantemente vittima di insulti razzisti e percosse, in quanto appartenente ad una minoranza. Per tale ragione considera questa fase la più traumatizzante e più difficile della sua vita.

Hamilton è tifoso dell'Arsenal. Dal 2017 adotta una dieta vegana e, sempre da quell'anno, è coinvolto in iniziative mirate alla salvaguardia dell'ambiente e degli animali. Nel 2022 riceve la cittadinanza onoraria del Brasile. È stato fidanzato con la voce principale delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, da novembre 2007 a febbraio 2015. Hamilton avrebbe trascorso il capodanno con Juliana Nalu una modella brasiliana classe 1998, con cui pare essere fidanzato.