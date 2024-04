WEC, Ferrari infiamma Imola: tripletta del Cavallino Rampante, Fuoco conquista la pole

IMOLA – Ferrari profeta in patria. Nelle qualifiche del FIA WEC il Cavallino Rampante ha monopolizzato la scena occupando le prime tre pozioni. Un dominio netto, quello visto sul tracciato in riva al Santerno, con le Ferrari 499P LMH che, finora, hanno occupato le posizioni di vertice in tutte le sessioni. Solamente Antonio Fuoco è stato in grado di rubare la scena alle rosse siglando un giro perfetto nell’Hyperpole. Dopo aver preso le misure nelle prove libere, il calabrese ha stampato il riferimento in 1’29”466.

Sui saliscendi di Imola le Ferrari sono state le uniche Hypercar in grado di girare con tempi inferiori al 1’30”. Robert Shwartzman, al volante della 499P gestita da AF Corse, ha siglato un crono di 1’29”885, mentre Alessandro Pier Guidi si è fermato in terza posizione a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra Fuoco.

Porsche comanda il gruppo degli inseguitori. Kevin Estre, vincitore della 1812 km del Qatar, scatterà dalla seconda fila con un tempo di 1’30”101. Matt Campbell ha invece osato troppo nel suo giro veloce mancando la frenata del Tamburello. Con le gomme sporche, il pilota Porsche si è quindi dovuto accontentare del quinto posto. Qualifiche difficili in casa Toyota. Sesto, Kamui Kobayashi ha cercato di limitare i danni chiudendo a quasi un secondo dal vertice. È andata peggio a Brendon Hartley autore di un testacoda alla Tosa. A inframezzassi tra le due Toyota René Rast che ha regalato a BMW il settimo crono.

A scompaginare le carte nella prima sessione di qualifiche riservata alle Hypercar ci ha pensato Dries Vanthoor autore di un innocuo fuoripista alla Piratella.

Tuttavia la ghiaia portata in traiettoria ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa a poco meno di due minuti dallo scadere del tempo. Ciò ha di fatto congelato le posizioni con Cadillac, Lamborghini e Alpine costrette a chiudere fuori dai primi dieci. In crescita la prestazione della Isotta Fraschini portata in pista dall’esperto Jean-Karl Vernay.

In LMGT3 è proseguito il dominio Porsche. Gia vincitore nella 1812 Km del Qatar, Alex Malykhin ha regalato la prima Hyperpole nel WEC alla 911 GT3 R. L’alfiere Porsche ha chiuso un giro perfetto in 1’42”365. Nulla ha potuto Ian James, rimasto fermo a 693 millesimi con la sua Aston Martin Vantage GT3. Seconda fila tutta griffata BMW, Ahmad Al Harthy ha avuto la meglio sul compagno Darren Leung. Se nella prima sessione ha lottato per la vetta, nella Hyperpole è mancato il guizzo finale a Sarah Bovy che ha completato la top 5.

Buona prestazione per Giorgio Roda in grado di issare al sesto posto la Ford Mustang GT3 precedendo la Porsche di Yasser Shahin. A seguire le due Ferrari 296 GT3 di François Heriau e Thomas Flohr. Se James Cottingham, al volante della McLaren 720S, ha chiuso le prime dieci posizioni di classe, entrambe le Corvette Z06.R e le Lexus RCF non sono riuscite a passare la prima fase a eliminazione.

FIA WEC – Qualifica 6 Ore Imola