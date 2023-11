GP di Las Vegas, la diretta: Leclerc in pole, nuova sfida a Verstappen. Sainz penalizzato

Charles Leclerc ci riprova. E senza rete, ovvero la protezione di Carlos Sainz. E sì, perché al termine della qualifica di Las Vegas, le due Rosse avevano ottenuto il primo e secondo tempo, occupando di fatto la prima fila davanti alla sempre temibile Red Bull di Max Verstappen, ma in realtà lo schieramento di partenza sarà diverso.

Sainz è stato retrocesso in sesta fila per la penalità dovuta al cambio delle batterie dopo aver colpito senza colpa il tombino nel primo turno libero di venerdì, e quindi non potrà proteggere la fuga di Leclerc dalle grinfie di Verstappen. Ma questa volta, in Ferrari c'è un certo ottimismo in quanto correndo alle 22 locali di sabato sera (le 7 di mattino della domenica in Italia), la temperatura dell'asfalto e dell'aria sono piuttosto basse e quindi il solito problema riguardante la gestione delle gomme da parte della SF-23 non dovrebbe verificarsi.

Il condizionale è d'obbligo.

E quindi, Leclerc potrebbe veramente giocarsela ad armi pari con Verstappen. Ma attenzione anche alla Mercedes di George Russell, terzo sullo schieramento di partenza, e a Pierre Gasly, a caccia del podio con la Alpine.