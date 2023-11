MotoGP Valencia, le pagelle: Bagnaia regale, Martin esagerato. Disastro Miller

Pecco Bagnaia vince il GP di Valencia e con la contemporanea uscita di Jorge Martin nei primi giri si laurea per la seconda volta consecutiva campione del Mondo. Sul podio Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco.

BAGNAIA - voto 9: parte alla grande, rischia di essere centrato da Martin, poi quando sa che lo spagnolo è out ha un momento di tensione che viene meno e si lascia passare, per poi riprendere il ritmo e approfittare della situazione per chiudere con una vittoria un Mondiale meritato. Centra un bis iridato come solo i grandi sono riusciti a fare. Goditela tutta Pecco, perché nel 2024 la sfida sarà ancora più difficile. REGALE

ZARCO - voto 7: riesce sempre a tenere un buon ritmo, ma gli manca poi nel finale l'assalto a Bagnaia per cercare di rovinargli comunque la festa, chiudendo quasi come scudiero del campione del mondo. Poteva essere una piccola "vendetta" del team Pramac per come è finito il Mondiale, ma è andata così. SCUDIERO

DI GIANNANTONIO - voto 7: chiude di nuovo sul podio e conferma che in questa MotoGP deve starci per forza. In attesa del passaggio al team di Valentino Rossi, altra prova concreta. E fa davvero piacere vederlo a certi livelli. Deve convincersi anche lui che vale i top. CONFERMATO

M.MARQUEZ - voto 5,5: chiude l'anno con un GP che è i lquadro delle ultime stagioni con Honda. Guida all'arrembaggio, entrate esagerate (chiedere a Bezzecchi), poi l'incidente con Martin dove è assolutamente incolpevole. Un addio alla casa giapponese prima dell'avventura in Ducati che è decisamente amaro. SFORTUNATO

BINDER - voto 5: fa tutto bene, si tiene dietro a Bagnaia e Martin per poi colpire Pecco quando l'adrenalina viene meno, poi però incappa in un lungo che gli costa una gara meritata. SPRECONE

MARTIN - voto 4: parte mettendosi dietro a Bagnaia, rischia di centrarlo dopo un giro e perde posizioni, poi si innervosisce ed esagera con Marquez, entrandogli in maniera troppo prepotente e facendo uscire fuori di scena entrambi. Un finale che non si aspettava, che non si meritava questo Mondiale, che non si meritava lui. ma i campionati si vincono commettendo meno errori possibili. E lui purtroppo ne ha fatti di più di Pecco. Ma bravo lo stesso, nonostante questo ultimo atto. ESAGERATO

BEZZECCHI - voto 4: voleva chiudere bene questo anno che lo ha visto molto spesso protagonista e invece finisce nella ghiaia dopo solo un paio di curve dopo un contatto con Marquez. Peccato, perché meritava di fare un ultimo atto all'altezza. INSABBIATO

MILLER - voto 4: per una volta regge un ritmo alto, si ritrova primo dopo l'errore del compagno di box ma poi nel finale esce fuori di scena alla sua maniera, verrebbe da dire. DISASTROSO