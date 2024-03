Moto Gp, Gara Sprint Portimao: vince Vinales davanti a Martin, Bagnaia sbaglia e finisce quarto

Il fine settimana della MotoGp si è acceso con la gara Sprint che si è tenuta a Portimao in Portogallo. L'antipasto della gara di domani, in cui Bagnaia cercherà di ripetere il successo in Qatar, non ha deluso le aspettative con tanto spettacolo, soprattutto a pochi giri dalla fine. Proprio Pecco, in sella alla sua Ducati ha dominato gran parte della corsa per poi cedere il passo a cinque giri dal traguardo. Un errore che è costato ben tre posizioni al torinese, che da primo ha chiuso quarto. Colpevole di questi sorpassi è stata una traiettoria calcolata male, un'uscita larga in curva 1 che è costata a Bagnaia punti importanti per la classifica.

Il podio

A tagliare il traguardo come primo è stato Vinales che ha conquistato la Gara Sprint e i 12 punti per la classifica in sella alla sua Aprilia. Alle sue spalle un arrembante Marc Marquez che ha lottato prima con il compaagno di squadra, poi con Martin dopo e poi ha conquistato un grande secondo posto, mettendo le mani sul primo podio della stagione. Completa il podio Jorge Martin che, proprio a causa di questo terzo posto, ha due punti di svantaggio da Bagnaia che ha mantenuto le distanze in testa alla classifica.