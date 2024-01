Le ragazze in giallo: presentate a Riccione le due nuove Ducati Gp23 della Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Due gioielli giallo fluo. Motogp 2024, Valentino Rossi sul palco di Riccione, buio in sala, luci: eccola la presentazione delle nuove moto Ducati Gp23, griffate Aldo Drudi, della Pertamina Enduro VR46 Racing Team figlia del team del Dottore di Tavullia, alla terza stagione in MotoGp, e il gigante dei lubrificanti indonesiano. Yellow is yellow. «Speriamo di essere veloci per quanto siamo belli» ha commentato il team director Uccio Salucci. Pablo Nieto: «Ringraziamo Ducati». Valentino Rossi: «Sono venute bene, ora bisogna solo farle andare forti».

La nuova coppia

Sul palco anche la nuova coppia di centauri della squadra: Marco Bezzecchi, terzo l'anno scorso nel Mondiale, e il neo acquisto Fabio Di Giannantonio (al posto di Luca Marini) che non ha usato mezzi termini: «Questa moto è un bel mostro».