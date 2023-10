MotoGp, sorpasso Martin su Bagnaia. Marini e Bezzecchi: podio da applausi dopo le operazioni

LOMBOK ISLAND - Sorpasso Jorge Martín su Bagnaia, ma a strappare gli applausi a Lobok Island sono i due "pesaresi" del team Mooney Vr46 Luca Marini e Marco Bezzecchi, che conquistano il podio pochi giorni dopo le ripettive operazioni chirurgiche . Lo spagnolo della Ducati Pramac vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia e scavalca Pecco, soltanto ottavo, nella classifica piloti del Mondiale di MotoGP. Ora è Martinator a guidare con sette lunghezze di vantaggio sull’italiano, che da due mesi a questa parte si è visto rimontare dallo spagnolo qualcosa come 69 punti.I piloti del Mooney VR46 Racing Team sono sul podio al secondo e terzo posto, entrambi reduci dalla frattura della clavicola. Bezzecchi conferma così la P3 in Campionato. Luca Marini e Marco Bezzecchi tagliano il traguardo della Sprint del sabato in Indonesia rispettivamente al secondo e terzo posto. Entrambi al rientro alle gare dopo la frattura della clavicola (Marini la sinistra e Bezzecchi la destra ndr) e il successivo intervento chirurgico, vanno oltre il dolore e centrano il podio (il secondo doppio podio nella Sprint del sabato dopo il GP d'Argentina ndr).Scattato dalla pole position, in sella alla Ducati Desmosedici GP, con il nuovo record del tracciato, Luca prende subito il ritmo del gruppo in lotta per la vittoria. Forte di un ottimo passo nel finale, conquista il secondo posto e sale a 144 punti nella generale.Grande rimonta dalla terza fila per Marco che conferma il terzo posto in Campionato con 272 punti. Dopo una sessione di qualifica complicata da una caduta, ritrova il ritmo dei più forti.