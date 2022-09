Marcell Jacobs vestito da detenuto per l'addio al celibato: «Sono molto emozionato»

Marcell Jacobs a un passo dal matrimonio. Il campione olimpico sposerà la su Nicole Daza il prossimo 17 settembre, ma prima del grande giorno si è concesso un addio al celibato a dir poco stravagante. Jacobs ha festeggiato in compagnia di un gruppo di amici in riva al mare, indossando una divisa da "detenuto", un completo a righe orizzontali bianche e nere con tanto di catene e palla al piede. A raccontare i dettagli dell'evento è il settimanale "Chi", che pubblica anche qualche scatto. «Sono molto emozionato», è stato il commento dell'oro di Tokyo 2020.

Marcell Jacobs, il matrimonio con Nicole Daza

Nicole Daza invece ha scelto Ibiza per il suo addio al nubilato. «Futura moglie» ha scritto la futura signora Jacobs su Instagram, mostrando un outfit stravagante prima di fare festa nei locali più in dell'isola. Il matrimonio si terrà nella torre di San Marco a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, città natale dell'atleta. Si attendono circa 150 invitati, che arriveranno anche dagli Stati Uniti e l'Ecuador. A fare da cornice ci sarà il suggestivo panorama del Lago di Garda. E poi il viaggio di nozze: Marcell Jacobs e Nicole Daza dopo il fatidico "sì" partiranno per Bali e le Maldive.