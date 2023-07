Addio al celibato, ha il passaporto scaduto e gli negano il volo: ma lui parte lo stesso, ecco come

All'aeroporto non può partire per l'addio al celibato perché il passaporto è scaduto, ma è il migliore amico dello sposo e non è proprio intenzionato a rinunciare. Ecco quanto è accaduto a James Crane, 35enne di Colchester che ha immediatamente pensato ad una soluzione per raggiungere il suo amico a Cracovia.

Dopo meno di 12 ore ha ottenuto un passaporto nuovo ed è volato in Polonia: ecco come ha fatto.

Passaporto scaduto

Il ragazzo aveva pianificato l'addio al celibato per mesi, un viaggio di tre notti a Cracovia, che prevedeva una cena con bistecca, giro dei bar, poligono di tiro, degustazione di vodka, night club VIP e festa in barca, ma gli è stato detto che non poteva salire sull'aereo all'aeroporto di Stansted a causa delle regole dell'Unione europea.

L'elettricista, conosciuto come Crano da amici e parenti, non era a conoscenza del fatto che le regole fossero cambiate dopo la Brexit e che non gli fosse consentito viaggiare nell'UE con un passaporto britannico rilasciato più di 10 anni fa.

Ecco come

Piuttosto che rinunciare all'addio al celibato dell'amico, però, il 35enne di Colchester si è presentato all'ufficio passaporti di Peterborough senza appuntamento dopo che gli era stato rifiutato l'imbarco in aeroposto.

Ha convinto la sicurezza dell'ufficio, armato di una fototessera in tasca, un po' di parlantina e 200 euro per il servizio "premium".

James ha subito prenotato un volo last minute per Cracovia di quasi 500 euro ed è andato direttamente al night club per fare una sorpresa al suo migliore amico Ben French, che non si aspettava più di vedere l'amico al suo addio al celibato.